Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 123 binden fazla kişi tahliye edildi. Washington, 100 ile 200 arasında Amerikan vatandaşının ülkede kaldığını açıkladı. Kasım Muhammed ve Beşir Muhammed de onlardan.

Kabil'de çaresizce bekliyorlar

İki Amerikan vatandaşı, Afganistan'dan ayrılmak için başka bir şehirden Kabil'e geldiler, ancak havalimanına ulaşamadıklarını söylüyorlar.

Kabil'de beş parasız kaldıklarını belirten bu iki Amerikan vatandaşı Kasım Muhammed ve Beşir Muhammed, söylenenin aksine Amerikan yetkililerin tahliye için kendilerine ulaşmadığını ifade ediyorlar.

"Hayatımızdan endişe ediyoruz"

Beşir Muhammed bu endişesini dile getirerek, "Burada sıkışıp kaldık. Sabit bir yerde kalamıyoruz. Paramız tamamen bitti ve hayatımızdan da endişe ediyoruz" dedi.

ABD vatandaşları çaresizce beklerken Washington ise onlara yardım edileceği sözünü verdi. Dışişleri Bakanı Blinken,"Verdiğimiz sözün son tarihi yok" ifadesini kullandı.