Güney Kore Meclisi, Google ve Apple gibi dev teknoloji şirketlerine ait uygulama mağazalarının uygulama geliştiricilerini uygulama içi ödeme yapmaya zorlamalarını yasaklayan düzenlemeyi onayladı.

Güney Kore'de Google ve Apple'a uygulama geliştiren yazılımcılar, bu şirketlere komisyon vermek zorunda kalmayacak.

Güney Kore’den Apple/Google kararı

Satın alınan uygulamanın parası, doğrudan onu geliştiren yazılımcılarda kalacak. Kullanıcılar, Google ve Apple'ın uygulama mağazalarından bir uygulama satın aldığında bu 2 firma o uygulamanın geliştiricisinden komisyon alıyor.

Uygulama başına yüzde 30'lara varan komisyonla 2 teknoloji devi yüksek oranda kar sağlıyor. Güney Kore Meclisi Google ve Apple'ın bu komisyon tekeline yasak getiren yasal düzenlemeyi kabul etti.

Ödemede "tekelleşmenin önlenmesi" amacı ile 2 şirket, Güney Kore'de online mağazalarını "alternatif ödeme yöntemlerine" açmak zorunda kalacak.

Güney Kore tedbir uygulayan ilk ülke olacak

Yani Güney Kore'deki geliştiriciler için komisyon zorunluluğu kalkacak, geliştiriciler de uygulamayı daha uygun fiyata satabilecek.

Düzenleme, devlet başkanı tarafından imzalanarak yasalaşırsa, Güney Kore bu konudaki tekelleşmeye karşı tedbir uygulayan ilk ülke olacak.