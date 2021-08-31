İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, son 24 saatte 194 artışla toplam can kaybı 84 bin 340'a, vaka sayısı da 7 bin 767 artışla 4 milyon 855 bin 65 kişiye ulaştı.

Ülkede, COVID-19 ile bağlantılı olarak yeni vaka sayılarında ve hastanelerdeki yoğunlukta düşüşler devam etmesine rağmen günlük ölüm sayısında yükseliş olması dikkati çekti.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı 233'e, dün 7 bin 114 olan hastanelerdeki COVID-19 hasta sayısı da 6 bin 806'ya geriledi.

Vakaların yüzde 88'i delta varyantı

İspanya'da nüfusun yüzde 69,5'inde COVID-19 aşılama süreci tamamlandı.

Bu arada Sağlık Bakanı Carolina Darias, mecliste yaptığı konuşmada, ülkedeki COVID-19 vakalarının yüzde 88'inin delta varyantı olduğu bilgisini de paylaştı.

İspanya'nın yeni vaka sayılarında düşüşe geçtiğine vurgu yapan Darias, yine de salgın devam ettiği sürece bununla yaşamayı bilmek gerektiğinin altını çizdi.