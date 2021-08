Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, COVID-19 salgınıyla mücadele ve aşılamalardaki son durum hakkında paylaşımda bulundu.

AB'de aşılama sürecinde önemli bir aşama kaydedildiğine işaret eden Von der Leyen, "AB'de yetişkin nüfusun yüzde 70'i tam olarak aşılanmış durumda bulunuyor. Şu anda 250 milyondan fazla kişi bağışıklık kazandı." ifadelerini kullandı.

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners.