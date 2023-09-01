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Dünya
IFL Science 01.09.2023 09:38

Beyne giden mikroplastikler, davranış değişikliklerine yol açıyor

Yeni bir araştırmaya göre mikroplastikler memelilerin beyinlerinde birikebiliyor ve hatta davranış değişikliklerine bile yol açabiliyor. Bu sadece mikroplastiklerin çevremize verdiği zarara dair giderek artan kanıtlara katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudumuza neler yapabileceğine dair önemli yeni bilgiler de sağlıyor.

Beyne giden mikroplastikler, davranış değişikliklerine yol açıyor

Plastik kirliliği büyük bir çevresel sorunu.

Özellikle okyanuslarımızdan atmosfere kadar her yerde, hatta akciğer ve kalp gibi insan dokularının içinde bile çok küçük mikroplastik parçaları bulundu.

Ancak daha az açık olan şey, bunun vücudumuza tam olarak ne gibi zararlar verebileceğidir ve yeni bir çalışma bu konuda bazı endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı.

Rhode Island Üniversitesi'nden Prof. Jaime Ross liderliğindeki araştırma ekibi, mikroplastiklerin memelilerin beyninde iltihaplanmaya neden olduğunu keşfetti.

Deneyde üç haftalık süre boyunca farklı yaşlardaki farelere farklı yoğunluklarda mikroplastikle kirlenmiş su içirildi.

Ekip, farelerin beyinlerinde ve karaciğerlerinde iltihaplanma belirtileri, hayvanların davranışlarında da değişiklikler gördü. Bu değişiklikler özellikle yaşlı hayvanlarda belirgindi.

Davranış değişiklikleri, insanlarda demans hastalarında görülen semptomlara benziyordu.

"Bizim açımızdan bulgular çok çarpıcı. Verdiklerimiz yüksek dozda mikroplastikler değildi ama kısa bir süre içinde bu değişiklikleri gözlemledik" diyen Ross, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mikroplastiklerin bu etkilerinin arkasında cevaplanması gereken birçok soru var: Yaşlandıkça bu mikroplastiklerden kaynaklanan sistemik iltihaplanmaya karşı daha savunmasız hale gelinir mi? Vücudunuz onlardan kolay kurtulabilir mi? Hücreleriniz bu toksinlere farklı tepki mi veriyor?"

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