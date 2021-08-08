Hükümete bağlı ordu güçleri, Husilerin 2014 yılından bu yana çoğunluğunu kontrolünde b ulundurduğu Beyda vilayetini geri almak için 2 Temmuz'da "Parlayan Yıldız" (En-Necm es-Sakıb) adı altında geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı.

İran destekli Husilerin kontrolünde olan bölgeleri ele geçirmek amacıyla başlayan operasyonda, Ez-Zahir ilçesinin tamamının 5 Haziran'da kontrol altına alındığı ve hükümet güçlerinin vilayet merkezine doğru yöneldiği açıklandı.

Hükümet güçlerinin ilerleme kaydetmesinden 3 gün sonra karşı saldırı başlatan Husi milisleri de vilayet merkezine doğru yöneldiklerini duyurdu.

İki tarafın karşılıklı saldırılarının devam ettiği Beyda vila yeti, Yemen'de askeri çatışmaların en çok yoğunlaştığı bölgelerden biri haline geldi.

Beyda'nın stratejik önemi

Yemen'in orta bölgesinde yer alan ve en stratejik noktalardan birisi olarak gösterilen Beyda vilayetinde iki tarafın da üstünlük sağlayabilme imkanı bulunuyor.

"Yemen'in kalbi" olarak nitelendirilen ve 20 ilçeden oluşan Beyda vilayeti, kuzeyde 4, güneyde de 4 olmak üzere toplam 8 vilayetin komşusu durumunda.

Ülkenin kuzeyinin ve güneyinin ortasında yer alan Beyda; kuzeyde Marib, Sana, İbb ve Zamar ve güneyde Şebve, Ebyen, Lahic ve Dali vilayetlerinin ortasın da yer alıyor.

Stratejik konumundan ötürü Beyda'da nüfuzunu artırmaya önem veren Husi milisleri, bölgeyi askeri operasyonlarının başlangıç noktası olarak kullanıyor.

Başkent Sana'ya geçiş noktası

Yemen'in Husi milislerinin kontrolündeki başkenti Sana'ya geçiş noktası üzerinde bulunan Beyda vilayeti, uzaklığına rağmen Sana'nın kırsalıyla bağlantılı bir konumda yer alıyor.

Hükümet güçleri Beyda vilayetinde kontrol sağlaması durumunda, ülkenin güneyinde Husilerden kurtarılan 4 vilayeti de güvence altına alabilecek.

Çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Beyda vilayetinde Selefi hareketin rağbet gördüğü, siyasi partilerden ise Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nin etkin olduğu biliniyor.

Beyda'nın geleceği

Hükümet güçleri Beyda'yı geri almak konusunda kararlı olduğunu vurgulamakla birlikte, Husi milislerinin ciddi biçimde silahlandığına dikkat çeken uzmanlar, hükümet güçlerinin yeterli düzeyde silahlanmaması durumunda kontrolün sağlanamayacağı uyarısında bulunuyor.

Bayda'ya yönelik hükümet güçlerinin operasyonuna Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun yeterince destek vermediğini düşünen uzmanlar, çatışmalar sırasında Husilere yönelik hava saldırısı ve silahlandırma konusundaki eksikliğe işaret ediyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.