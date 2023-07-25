Beyaz Saray'dan, Teksas'ın yüzen bariyer kurmasına “insanlık dışı” eleştirisi

Beyaz Saray’daki basın toplantısında sözcü Karine Jean-Pierre’ya Teksas’taki nehir bariyeri tartışması soruldu. Jean-Pierre, Vali Abbott’un düzensiz göçmenlere karşı nehrin üzerine kurduğu şamandıra bariyerinin “yasa dışı” ve “insanlık dışı” olduğunu belirterek, “Bu aslında Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu göçmenlik politikalarını baltalıyor.” diye konuştu.

Eski Başkan Donald Trump döneminde getirilen ve düzensiz göçmenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesini kolaylaştıran 42. madde uygulamasının kaldırılmasından sonra sınır geçişlerinde önemli düzeyde azalma olduğunu söyleyen Jean-Pierre, “Başkan Biden’ın planı çalışıyor, vali ise tehlikeli ve yasadışı iş yapıyor.” dedi.

Sözcü, valinin uygulamasının nehre erişimi ve sınır devriyelerinin çalışmasını engellediğini öne sürerek, Abbott’un onlarca yıldır bozuk bir göçmenlik sistemiyle ilerlemeye çalışmasının sorunu çözmeyeceğini kaydetti.

“Sayın Başkan, Teksas sizinle mahkemede görüşecek”

Teksas Valisi Abbott da Adalet Bakanlığına dün gönderdiği mektupta, söz konusu yüzen bariyerleri kaldırmayacağını belirterek, yasadışı sınır geçişlerinde yeterli önlem almamakla eleştirdiği Biden yönetimiyle mahkemede hesaplaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Abbott, eyaletin kendi sınırlarını koruma yetkisi olduğunu savundu ve “Sayın Başkan, Teksas sizinle mahkemede görüşecek.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı, nehir akışına çevresel etkileri, halk sağlığını tehlikeye atması ve insanlık dışı olduğu gerekçesiyle geçen hafta Teksas yönetiminden nehirdeki şamandıra bariyerinin kaldırılmasını talep etmişti.

Bakanlık, göçmenlik politikasını belirleme yetkisinin federal hükümette olduğunu vurgulayarak, sınırda Eagle Pass ile Piedras Negras arasına kurulan 305 metre uzunluğundaki dev şamandıra bariyerinin yasadışı olduğuna dikkat çekmiş, Teksas yönetimini mahkemeye vermekle ile tehdit etmişti.

Meksika hükümeti de bariyerin uluslararası sınır anlaşmalarını ihlal ettiği yönünde şikayette bulunmuştu.

Eagle Pass, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas sınırındaki geçiş noktalarının başında geliyor.

Bu yıl şu ana kadar 270 bin düzensiz göçmenin bu bölgeden giriş yaptığı kaydediliyor.

İsrail'deki tartışmalı yasa tasarısı gündeme geldi

Beyaz Saray’daki basın toplantısında ayrıca, dün İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylaması da soruldu.

Sözcü, Başkan Joe Biden’ın İsrail'in ömür boyu dostu olduğu ve demokrasilerde büyük değişikliklerin kalıcı olması için mümkün olan en geniş fikir birliğine sahip olunması gerektiğini her platformda dile getirdiğini hatırlatarak, Knesset’teki oylamanın mümkün olan en az çoğunlukla gerçekleşmesinin talihsizlik olduğunu tekrarladı.

İsrail’de büyük tartışmalara neden olan yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı dün Mecliste kabul edilmişti.