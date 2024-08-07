Beyaz Saray'dan Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili çelişkili açıklamalar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Orta Doğu'daki artan tansiyonu ve Gazze'de ateşkes sürecini değerlendirdi.

Kirby, Gazze'de ateşkesin bir an önce olması için çok çalıştıklarını ve müzakerelerde "hiç olmadığı kadar sonuca yakın" olduklarını vurguladı.

Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'la ateşkes müzakerelerinin nereye evrilebileceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Kirby, ABD yönetiminin son dönemdeki açıklamalardan farklı çelişkili bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, ABD Başkanı Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı Gazze'de ateşkes anlaşmasını bugüne kadar Hamas'ın kabul etmediğini ve topun Hamas'ın sahasında olduğunu savunan ABD'li yetkililerin söylemlerinden farklı bir yorum yaptı.

"Anlaşma kabul edilmedi çünkü hiçbir taraf henüz mutabık olmadı"

"Anlaşma kabul edilmedi çünkü hiçbir taraf henüz mutabık olmadı. Biz iki tarafın da bir sonuca ulaşmak için burada bazı nihai dokunuşlar yapması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuşan Kirby, sadece Hamas'ın değil, aynı zamanda katil İsrail'in de henüz anlaşmaya onay vermediği konusundaki ısrarlı sorulara muhatap oldu.

Kirby, katil Binyamin Netanyahu'nun da ateşkes anlaşmasını kabul edip etmediğiyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Masada bir öneri var ve bu iyi bir öneri. Bu öneri bize 6 haftalık ateşkes getirecek ve en hassas esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak. (Anlaşmayla ilgili) Boşlukların doldurulacak kadar dar olduğuna inanıyoruz. Uygulamayla ilgili üzerinde konuşulması gereken bazı detaylar var. Biz iki tarafın da bunlar üzerine düşünmesini ve anlaşmanın sağlanmasını istiyoruz. Bu konunun acil olduğunu düşünüyoruz ve aynı hissiyatın tüm taraflarda da olması gerektiğine inanıyoruz."

Daha sonra söz alan bir muhabir, Biden'ın açıkladığı anlaşmanın bugüne kadar "İsrail'in önerisi" olarak lanse edildiğini, bugün ise soykırımcı İsrail'in de henüz anlaşmayı kabul etmediğinin söylendiğini ve bunun bir ikilem olup olmadığını sordu.

Kirby, önceki cevabının geçerli olduğunu ve ekleyecek bir şeyinin olmadığını söylerken, Biden'ın duyurduğu anlaşmanın ABD'ye mi İsrail'e mi ait olduğu yönündeki soruyu ise cevapsız bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünkü açıklamasında, Gazze'de ateşkesle ilgili sorumluluğun Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Sinvar'ın omuzlarında olduğunu ve sürecin gidişatına onun karar vereceğini ifade etmişti.