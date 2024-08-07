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Dünya
TRT Haber 07.08.2024 18:27

İsrailli askerin itirafı: Gazze'ye geri dönmek istemiyoruz

İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarına kendi askerleri dahi isyan ediyor. Aylardır Filistinlilerin acımasızca katledilmesi nedeniyle bazı askerler, Gazze'ye geri dönmeyi reddediyor.

İsrailli askerin itirafı: Gazze'ye geri dönmek istemiyoruz
[Fotograf: AA]

Soykırımcı Netanyahu ve katliamcı komutanların emirlerine askerler de isyan etmeye başladı.

İsyan eden askerlerden biri de birçok Gazzelinin ölümünden sorumlu olan Michael Ofer Ziv.

Gazze'ye geri dönmek istemeyen İsrailli Michael Ofer Ziv Amerikan CNN kanalına itiraflarda bulundu.

Fotoğraf: Facebook[Fotoğraf: Facebook]

Kendini 'operasyon komutanı' olarak tanıtan Ziv, Gazze'deki İsrail güçlerini takip ettiğini ve hava saldırılarını kendisinin onayladığını anlattı.

Ziv, katledilen yakınlarının cenazesini taşıyan Filistinlileri gördüğünde vicdan azabını yaşadığını dile getiriyor:

"Bu gerçek hayatta oluyor ve bu insanlar üzerinde gerçek bir etkisi var. Bir noktada beyniniz artık bu iki şeyi birbirinden ayıramıyor. Bu noktaları bir kez birleştirdikten sonra da artık geri dönüş olmuyor."

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
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