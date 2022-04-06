Eski Başkan Obama, Nisan 2017'de görevi bıraktığı tarihten bu yana ilk kez geldiği Beyaz Saray'da "Obamacare" sağlık reformuyla ilgili programa katıldı.

Salondakilerin ilgisinin Obama'ya yönelmesinin ardından Başkan Biden bir süre yalnız kaldı.

O anlara dair görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

Obama'nın "Başkan Yardımcısı" şakası

Öte yandan Obama, konuşması esnasında Başkan Biden'a şaka yollu "Başkan Yardımcısı" dedi.

Biden da buna karşılık Obama'ya selam verdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, 2009-2017 yılları arasında Obama'nın yardımcılığını yapmıştı.