AA 25.11.2025 19:57

Beyaz Saray'a göre, Rusya-Ukrayna barış sürecinde "büyük ilerleme" kaydedildi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya-Ukrayna barış sürecinde çok olumlu bir gidişat olduğunu kaydederek, kalan detayların ABD, Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla görüşme gerektirdiğini belirtti.

Beyaz Saray'a göre, Rusya-Ukrayna barış sürecinde "büyük ilerleme" kaydedildi
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 26 maddelik Ukrayna'da barış planıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Leavitt, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas ancak aşılabilir ayrıntı var. Bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre'deki müzakerelerin olumlu geçmesinin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD Başkanı Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." demişti.

