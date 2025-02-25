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Dünya
AA 25.02.2025 22:58

Beyaz Saray: Trump, Zelenskiy'nin kıymetli madenler anlaşmasını imzalamasını bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşmasına odaklandıklarını belirterek, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan (Donald) Trump, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor." dedi.

Beyaz Saray: Trump, Zelenskiy'nin kıymetli madenler anlaşmasını imzalamasını bekliyor
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.

Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a gelerek kıymetli madenler anlaşmasına imza atmasını beklediğini söylemişti.

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