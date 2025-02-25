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Dünya
AA 25.02.2025 22:01

Tahran'da enerji tasarrufu nedeniyle okullar yarın da tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu amacıyla yarın da okullar tatil edildi.

Tahran'da enerji tasarrufu nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
[Fotograf: Reuters]

Tahran Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, soğuk hava ve enerji tasarrufu gerekçesiyle Tahran'da üniversiteler hariç tüm eğitim kademeleri için tatil ilan edildi.

Buna göre, kamu kurumlarının açık olacağı ve okullarda derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı aktarıldı.

Tahran Valiliğinin Sivil İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kemaleddin Mircaferiyan, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde soğuk havanın devam ettiğini gösteren meteorolojik raporlar alındığını ve enerji tüketiminde tasarruf nedeniyle bu kararı aldıklarını belirterek, "Tüm değerli vatandaşlarımızdan azami tasarrufa özel önem vermelerini rica ediyoruz." dedi.

Öte yandan Yezd eyaletinde ise enerji tasarrufu nedeniyle çarşamba günü üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın kapalı olacağı açıklandı.

Başkent Tahran dahil ülkenin birçok eyaletinde dün ve bugün de aynı gerekçeyle üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları tatil edilmişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle soğuk havalarda enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

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