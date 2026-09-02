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Dünya
AA 02.09.2026 09:58

Beyaz Saray: Trump, Kim'le koşulsuz görüşmeye açık

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye yönelik mevcut politikasını koruduğunu ve liderler düzeyindeki temaslara açık olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray: Trump, Kim'le koşulsuz görüşmeye açık

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Yonhap ajansının liderler düzeyinde olası bir ABD-Kuzey Kore zirvesine hazırlık yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore Yarımadası'nda "istikrarı sağlayan" üç zirve gerçekleştirdiğini hatırlatan yetkili, "ABD'nin Kuzey Kore politikası değişmemiştir. Başkan Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açıktır." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore-ABD zirvesi mümkün

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından Ulusal Meclis'te istihbarat komitesine verilen brifingde, "Kuzey Kore-ABD zirvesini (Trump ve Kim arasındaki olası görüşme) her an mümkün olarak değerlendirmeliyiz." mesajı verilmişti.

Trump ise 19 Ağustos’taki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını kaydederek, bu yıl sonuna doğru kendisiyle görüşebileceğini belirtmişti.

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