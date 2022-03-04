Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: Rusya'nın saldırılarında sivillerin hedef alınması 'savaş suçu' olarak değerlendirilecek
Beyaz Saray: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları konusunda soruşturmalar sürüyor ve sivillerin kasıtlı hedef alınması "savaş suçu" olarak değerlendirilecek.
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Etiketler: Beyaz Saray Rusya Son Dakika Ukrayna
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