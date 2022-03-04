Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artıracak
[Fotoğraf: AA]
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırağını duyurdu. İlave ithalat yapılacak ülkeler arasında Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan da bulunuyor.
Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağını açıkladı.
Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada şu ifade kullanıldı:
"İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir."
Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.
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