ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan üst düzey savunma yetkilisi, Ukrayna ordusunun, ABD menşeli silahlarının Rus ordusunu yavaşlatmasının etkileyici olduğunu vurguladı.

Yetkili, “En son Ukrayna’ya sağlanmasına onay verilen ve aralarında Javelin füzelerinin de bulunduğu 350 milyon dolarlık güvenlik yardım paketinin 240 milyon dolarlık kısmı, Ukrayna’ya sokuldu ve teslim edildi." ifadesini kullandı.

"14 ülke daha Ukrayna ordusuna silah desteğinde bulundu"

Rusların bu silah paketine yönelik herhangi bir engelleme girişiminde bulunmadığını ve tüm yardımın ileriki günlerde Ukrayna’ya gitmiş olacağını aktaran yetkili, 14 ülkenin daha Ukrayna ordusuna silah desteğinde bulunduğunu dile getirdi.

Üst düzey yetkili, bu ülkeler ve verdikleri silahlarla ilgili detayları paylaşmadı.

Ukrayna ordusuna verilen silahlarla ilgili eğitim verilmesine ilişkin ise yetkili, şunları kaydetti:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bugüne kadar kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdik. Böylece Ukraynalılara sağladığımız ekipmanı, daha önce almış oldukları eğitime göre uyarlayabildik. En son verdiğimiz bazı yeni ekipmanla ilgili eğitimi aralık, ocak ayında vermiştik. Ama sağladıklarımızın çoğunluğu zaten daha önce aşina oldukları silahlar ve zaten etkin bir şekilde kullanıyorlar."

Ukrayna halen hava gücünün önemli bir kısmını koruyor

Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırısında henüz ilerleme kaydedemediğini vurgulayan Pentagon yetkilisi, Ukrayna’nın diğer bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin kapasitesine ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalıların hala hem sabit kanatlı hem de hareketli kanatlı uçakları, insansız hava sistemleri ve karadan havaya savunma sistemleri bakımından hava muharebe gücünün önemli bir çoğunluğuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Hala bu sistemlerin çoğuna, bu platformlara ve bu yeteneğe sahipler ancak gerçekten buna ölçü koymak istemiyorum. Elbette tüm bu kategorilerde bazı kayıplar yaşadılar. Bu kayıpların bir kısmı sadece arızadan kaynaklanmış, bir kısmı Rus saldırılarından. Ancak hava muharebe gücünün önemli bir çoğunluğuna sahip olduklarını değerlendiriyoruz."

ABD ile Rusya arasındaki askeri iletişim

ABD ile Rus orduları arasında çatışmaları önleme mekanizmasının işleyip işlemediğine ilişkin bir soruya yanıt veren üst düzey yetkili, bahsi geçen mekanizmanın sadece Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının karargahında bulunan açık bir telefon hattı olduğunu belirtti.

Yetkili, hattın geçen günlerde kurulduğunu ve Ruslarla sadece test edildiğini bildiğini ancak şu ana kadar kullanılıp kullanılmadığını bilmediğini ifade etti.

Nükleer santralleri silahla almaya kalkışmak düşüncesizlik

Avrupa’nın en büyük nükleer santrallerinden biri olarak bilinen Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangına ilişkin bilgi veren yetkili, herhangi bir radyoaktif sızıntının söz konusu olmadığını ancak oradaki yangının nasıl çıktığını henüz tespit edemediklerini söyledi.

Yetkili, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işgalin bir nedeni olmamasını bir kenara bırakın, Rusların bir nükleer santralin çevresinde kinetik saldırı ve çatışmaya girme düşüncesizliğinin de bir nedeni yok. Nükleer santraller, silahlı çatışmalara karşı durabilecek şekilde inşa edilmiyor. Radyo aktif sızıntı yok ve Ruslar kontrolü ele almış ama bu o harekatı haklı çıkarmaz. Bir nükleer santrali silah zoruyla almada Rus işgalinin ne kadar düşüncesizce olduğunu ortaya koyuyor."