Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyaz Saray önünde Floyd protestosu
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında arbede çıktı.
Kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinde toplanan 300'e yakın gösterici Floyd için adalet istedi.
[Fotoğraf: AA]
"Adalet yoksa huzur yok" sloganları atan göstericiler, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdır.
[Fotoğraf: AA]
Sayıları giderek artan kalabalık grup geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'a yürüdü.
Etiketler: washington protesto George Floyd beyaz saray abdSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:10
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