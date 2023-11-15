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Dünya
AA 15.11.2023 22:51

Beyaz Saray, İsrail'e Şifa Hastanesi baskını için "yeşil ışık yaktığını" reddetti

Beyaz Saray, İsrail ordusuna Gazze'deki Şifa Hastanesine baskın düzenlemesi için "yeşil ışık yaktığını" reddederek, Tel Aviv'in kendi rızasıyla hareket ettiğini savundu.

Beyaz Saray, İsrail'e Şifa Hastanesi baskını için "yeşil ışık yaktığını" reddetti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(İsrail'in) Hastane çevresindeki askeri operasyonlarına onay vermedik" dedi.

ABD'nin hastane baskını için "yeşil ışık yaktığını" reddederek Tel Aviv'in kendi rızasıyla hareket ettiğini savunan Kirby, "Bunlar İsrail'in planladığı askeri operasyonlar ve kendi prosedürlerine uygun olarak yürütüyorlar. ABD bu prosedürlere dahil değil” ifadelerini kullandı.

Kirby dün, "Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin altındaki tünelleri kullanarak söz konusu hastaneleri saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

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