Dünya
AA 15.04.2026 21:57

Beyaz Saray: İran'la geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik yoğun müzakereler sürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'la geçici ateşkesin uzatılması için yoğun müzakerelerin halen devam ettiğini ve görüşmelerin "verimli" geçtiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ve geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ateşkesin uzatılması için İran'a resmi talepte bulundukları yönündeki haberleri yalanlayarak, "Bugün, ateşkesin uzatılmasını resmi olarak talep ettiğimize dair bazı haberler gördüm. Bu doğru değil. Şu anda bu müzakerelere yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Görüşmeler verimli bir şekilde devam ediyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına değinen Leavitt, sürecin olumlu seyrettiğini kaydederek, "Bir anlaşma olasılığı konusunda iyimseriz. Başkan dün verdiği röportajda bundan bahsetti." şeklinde konuştu.

Leavitt, Pakistan'ın ara buluculuğunun devam ettiğini ve İslamabad'ın bugüne kadarki rolünden çok memnun olduklarını vurgulayarak, bundan sonra da Pakistan'ın bu ara buluculuk rolünün devam etmesini istediklerini kaydetti.

İran'la olası yeni görüşmelerin nerede olacağı sorusuna yanıt veren Leavitt, önceki görüşmeler gibi bu müzakerelerin de büyük olasılıkla İslamabad'da yapılacağını söyledi.

Çin, İran'a bu süreçte silah tedarik etmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Pekin'in bu süreçte Tahran'a silah tedarikinde bulunmadığını kaydederek, "Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), Trump'a bu çatışma süresince İran'a silah tedarik etmediklerini garanti etti." ifadesini kullandı.

Leavitt ayrıca, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının ne kadar süreceği hususunda bir zaman çizelgesi ortaya koymaktan kaçınarak, bu konudaki kararın tamamen Trump'a ait olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği güncel röportajda, "İran'la savaşın bitmeye çok yakın olduğunu" dile getirmiş ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Çin'in çok memnun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

