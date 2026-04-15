Açık 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.04.2026 21:12

İran basını: Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yapılacak görüşmeden sonra müzakerelere ilişkin karar verilecek

İran’ın, başkent Tahran’a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki üst düzey heyet ile yapılacak görüşmeden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar vereceği duyuruldu.

İran basını: Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yapılacak görüşmeden sonra müzakerelere ilişkin karar verilecek

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın, üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, Munir başkanlığındaki heyetle görüşmesinden sonra müzakerelerin sonraki aşamaları için karar alacağı belirtildi.

Buna göre İran, Pakistanlı heyet ile görüşme yapıldıktan sonra gerekli incelemeleri tamamlayıp ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar verecek.

Haberde ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin, İran’ın müzakerelerin sonraki turu için alacağı kararda olumlu bir işaret olacağı belirtilirken, ABD’nin müzakereler öncesi sunulan çerçeveye bağlı kalmasının önemi vurgulandı.

ETİKETLER
İran Pakistan ABD
Sıradaki Haber
İtalyanların büyük çoğunluğu, Trump'ın İran savaşını ele alış biçimini olumsuz buluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:26
ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
22:23
Emine Erdoğan: Bugün, milletçe birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir gün
22:10
Beyaz Saray: İran'la geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik yoğun müzakereler sürüyor
22:04
Kahramanmaraş'taki saldırı görüntülerini yayan 63 hesap hakkında soruşturma
21:56
Suriye, Irak’tan gelen akaryakıtın sevkiyatına başladı
21:50
DMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılara ilişkin bazı iddiaları yalanladı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ