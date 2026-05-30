Münih Havalimanı çevresinde dron görülmesinin ardından uçuşlar askıya alındı

Almanya Federal Polisinden yapılan açıklamada, bu sabah saat 09.00 sularında pilotların havalimanı çevresinde şüpheli bir uçan nesne fark ettiği belirtildi.

Açıklamada, ihbarın ardından güvenlik gerekçesiyle havalimanının hava trafiğine kapatıldığı ve pistlerdeki tüm kalkış ve iniş işlemlerinin askıya alındığı belirtildi.

Münih Havalimanı çevresinde dron uçurulmasının kesinlikle yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Ekiplerin havalimanı arazisinde ve çevresinde şüpheli dron'u ve bununla bağlantılı kişileri tespit etmek için geniş çaplı inceleme yürüttüğü kaydedildi.

Güvenlik soruşturmasının ne kadar süreceği ve uçuşların ne zaman normale döneceği ise henüz bilinmiyor.