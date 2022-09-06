Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: İnsanların her yıl COVID-19 aşısı yaptırması gerekebilir
[Fotograf: Reuters]
Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Kovid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.
Beyaz Saray, COVID-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "COVID-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Kovid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray COVID-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Etiketler: Beyaz Saray Koronavirüs ABD Koronavirüs Aşısı
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