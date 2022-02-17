İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Bennett, Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine ilişkin Sağlık Bakanı, kamu sağlığı yetkilileri ve diğer üst düzey yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ağır hasta sayısında düşüş gördüklerini kaydeden Bennett, Omicron varyantının etkisi için "Bu dalga kırılıyor" dedi.

COVID-19'a ilişkin denetim ve sınırlamalar için kullanılan "Yeşil Geçiş" sisteminin kaldırıldığını ve uzatılmayacağını belirten Bennett, huzurevlerine girişte antijen testi istenmeye ise devam edileceğini kaydetti.

"Şimdi kademeli bir rahatlama zamanıdır"

Bennett, Omicron varyantının görülmeye başlamasıyla kapılarını kapatan ilk ülke olduklarına işaret ederek, "Bu nedenle şimdi bu, kademeli bir rahatlama zamanıdır. Bana kalırsa, kısıtlamaları bir an önce gevşetmeye hazırlanmalıyız" diye konuştu.

İsrail Başbakanı, "Arz kesintileri yaşamadan, açık bir ekonomi ve açık bir eğitim sistemi (uygulamak); bunlar doğru dengelerdir" ifadelerini kullandı.

Geçen haftaya göre yüzde 20'lik azalma var

Omicron varyantının etkisinin azalmaya başladığı ülkede son 24 saatte 21 bin 152 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı 30 Ocak'ta 45 bin 258 olarak kaydedilmişti.

Geçen haftaya göre yüzde 20'lik azalma gösteren ağır hasta sayısı da 263'ü solunum cihazına bağlı olmak üzere 886'ya düştü.