Mali ile ilgili soruyu yanıtlayan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mali'ye bir ekip gönderdiğini belirtti.

Borrell, AB yetkililerinin Malili makamlarla ülkedeki AB eğitim misyonunun hangi şartlar ve garantiler altında kalmaya devam edebileceğini ele alacaklarını söyledi.

Borrell, eğitim misyonunu ülkede tutup tutmama değerlendirmesini bu görüşmelerden sonra yapacaklarını, bu konudaki değerlendirmenin gelecek günlerde tamamlanacağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğine dün akşam Elysee Sarayı'nda Avrupalı ve Afrikalı liderlerin Sahel'deki durumu görüşmek üzere bir araya gelmesinin ardından ortak yazılı açıklama yapılmış, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın askerlerini Mali'den "koordineli" şekilde geri çekecekleri bildirilmişti.

Rus paralı asker grubu Wagner'in Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana Fransa ve Mali arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

AB'nin Mali'deki askeri eğitim misyonu ise 2013'te kurulmuştu.