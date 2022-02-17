Belçika, COVID-19'a ilişkin durumunu ispatlayan geçerli bir sertifikaya sahip yolculara karantina ve varışta test yaptırma zorunluluğunu uygulamadan çıkardı.

Yarından itibaren geçerli bir aşı, COVID-19'a yakalanıp iyileştiğine dair belge ya da negatif PCR testi sunanlar, Belçika'ya geldiklerinde yeniden test yaptırmak ya da karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Uygulama, tüm yolcuları kapsayacak.

Vakalar düşmeye başladı

Belçika'da vakalar yaklaşık 3 hafta önce düşmeye başladı.

Bugün açıklanan verilere göre, 7-13 Şubat arasında ortalama günlük vaka sayısı, yüzde 45'lik düşüşle 14 bin 492 olarak kaydedildi.

Hastaneye yatış sayısı 252, ölüm sayısı 45 civarında bulunuyor.

Belçika hükümeti, 11 Şubat'ta vakalarda düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri gevşetme kararı almıştı.