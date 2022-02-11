Geceyi Cumhurbaşkanlığı binası önündeki parkta kurdukları çadırlarda geçiren çevreci protestocular tarafından yapılan açıklamada, “Sırbistan hükümetini, lityum ve bor arama ve işletmesini yasaklayan bir yasayı kabul etmeye ikna etmek için protestolarımıza önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz” denildi.

"Lityum ve bor aranmasını yasaklayan kanunu onaylamadan bizi ziyaret etmesin"

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e, lityum ve bor aranmasını yasaklayan kanunu onaylamadan onları ziyaret etmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, “Vucic’in gelip bizi ziyaret edip geceyi nasıl geçirdiğimizi sormasını istemiyoruz. Bize kanunlarla gelsinler. Üşümedik, soğuk da değildi. Hazırlıklıyız, önümüzdeki birkaç gün daha burada olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Madencilik ile ilgili kanun çıkmaması durumunda, özel şirketlerin lityum ve bor araması yapmaya ve işletmesine devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu durum hem hava hem de çevre kirliliğine sebep oluyor. Hükümet buna karşı harekete geçmeli” ifadelerine yer verildi.

"Sırbistan'ın tüm bölgeleri hava kirliliğine maruz kalıyor"

Hava kirliliğinin bölgedeki ölümlerde azımsanmayacak rolü olduğuna ilişkin veriler paylaşılıyor.

Sırbistan'ın tüm bölgelerinin hava kirliliğine maruz kaldığını ifade eden "Eko Straza" derneğinin kurucusu Bojan Simisic, "Güncel hava kalitesi endeksini her gün takip ediyoruz. Belgrad başta bölgedeki birçok kent aynı dertten muzdarip. Şu anda merak edenler, internet üzerinden girip bu rakamları kontrol ediyor " ifadesini kullanmış ve verilerin resmi kaynaklarca da açıklanması çağrısında bulunmuştu.

Simisic, Sırbistan'da hava kirliliği konusunda hükümetin politikalarını da eleştirerek "Ucuz ve kirli Çin endüstrileri ülkeye getirildi ve evlerde ham linyitle ısınmanın yolu açıldı. Bunun yanı sıra elektrik üretimi için kurulan termik santrallerde, üretim maddesi olarak akaryakıt püskürtülmüş çamur kullanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.