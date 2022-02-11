Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rus artistik buz pateni sporcusu Valieva'nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda dopingli olduğu iddiasını değerlendiren Peskov, "Burada yanlış anlaşılmanın olduğundan eminiz. Spor yetkililerimizin, Valieva'nın doping testinin süresiyle ilgili belirli soruları var. Bu soruları ve spor yetkililerimizin endişelerini kayda alıyoruz" ifadesini kullandı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) saygı duyduklarını dile getiren Peskov, bu konuda karar alınmasını bekleyeceklerini söyledi.

Diğer yandan Amerikan yasaların sınır ötesinde kullanılmasına karşı çıktıklarını vurgulayan Peskov, Valieva'yı her durumda desteklediklerini dile getirdi.

"Normandiya Formatı toplantıda sonuç elde edilemedi"

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine değinen Peskov, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı'nda yer alan Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya liderlerinin danışmanlarının Almanya’nın başkenti Berlin’de dün toplantı yaptıklarına dikkati çekti.

Peskov, bu toplantıda "sonuç elde edilmediğini" aktardı.