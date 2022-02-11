Ülkede geçen yıl eylülde 1,52 euro olan benzinin litre fiyatı, geçen hafta 1,53 euroya ulaşmıştı. Geçen iki haftada sürekli artan fiyatlar bugün itibarıyla 1,58 euroya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise 1,46 euroya çıkarak, 2012'deki rekorunu yineledi.

Talep karşısında yetersiz kaldı

Avrupa'da petrol fiyatlarında referans olarak alınan Brent tipi ham petrolün varilin güncel fiyatları, COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası hızla artan talep karşısında üretimin yetersiz kalması nedeniyle 90 doların üzerine tırmandı.

Rafine petrol ürünlerinin de fiyatlarının yükselmesine neden olan bu durum, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışında etkili oluyor.