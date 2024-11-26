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Dünya
AA 26.11.2024 18:08

Belçika'da öğretmenler greve gitti

Belçika'da Fransızca okullarda eğitim veren öğretmenler, sektördeki sorunlar nedeniyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Belçika'da öğretmenler greve gitti
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Belçika'nın başkenti Brüksel ile Fransızca konuşulan Valon bölgelerindeki okullarda öğretmenler bugün greve gitti.

Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Valonya-Brüksel Federasyonu Hükümetince getirilen tasarruf tedbirlerini protesto eden öğretmenler, bunun eğitimin kalitesini, çalışma koşullarını ve statülerini zayıflatacağını savunuyor.

Öğretmenler, hükümetin 2025 bütçesinin onaylanması öncesi iş bırakma eylemiyle taleplerinin yerine getirilmesini umuyor.

Belçika'da uzun süredir öğretmen eksikliği sıkıntısı yaşanıyor. Bir öğretmeni kadroya katmak, yeni akademik yıldan önceki haftalarda müdürler ve okul yönetimleri arasında mücadeleye dönüşüyor. Belçika'da, Fransızca ve Flamanca'dan oluşan çift dilli eğitim sisteminden kaynaklanan prosedürler de sektördeki işleyişi olumsuz etkiliyor.

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