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Dünya
AA 26.11.2024 17:25

İsrail televizyonuna göre Lübnan'da ateşkes akşam açılanacak ve yarın sabah yürürlüğe girecek

İsrail televizyonu, Lübnan'da Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını ve yarın sabah yürürlüğe gireceğini aktardı.

İsrail televizyonuna göre Lübnan'da ateşkes akşam açılanacak ve yarın sabah yürürlüğe girecek

Kanal 12'de yer alan haberde, adı açıklanmayan üst düzey yetkililer, Lübnan'da olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını belirtti.

Söz konusu ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’te ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Soykırımcı İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

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