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Dünya
AA 17.10.2024 14:31

Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları dördüncü ayında sürüyor

Belçika'da haziran ayında yapılan seçimlerin galibi Flaman milliyetçisi Bart De Wever, hükümeti kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları dördüncü ayında sürüyor

Kraliyetten yapılan açıklamada, Kral Philippe'nin De Wever'i sarayda kabul ettiği, hükümeti kurma çabalarıyla ilgili son duruma ilişkin raporunu dinlediği bildirildi.

Açıklamada, Kral'ın De Wever'den çalışmaları makul bir süre içinde sonlandırmasını ve 4 Kasım'da yeniden bir rapor sunmasını istediği ifade edildi.

4 Kasım, 9 Haziran'da yapılan seçimin ardından geçen 150'nci gün olacak.

Süreç

Bart De Wever, 9 Haziran'daki seçimin ardından Kral tarafından seçimin galibi olması nedeniyle hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Partisi N-VA tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği için De Wever, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. gelen Flaman Vooruit ve 4. olan Flaman Hristiyan demokrat CD&V ile 5'li görüşmeler yapmıştı.

Görüşmeler, De Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma çıkmamıştı.

De Wever, bu nedenle 23 Ağustos'ta görevi Kral'a iade etmişti. Kral, Les Engages lideri Maxime Prevot'yu 5 parti arasında "arabulucu" atamıştı. Prevot'nun arabuluculuğu 2 Eylül'de görevin bir kez daha De Wever'e verilmesiyle sona ermişti.

653 gün hükümet kurulamamıştı

Belçika'da federal bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

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