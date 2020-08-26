Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 16-22 Ağustos haftasında günlük vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 8 azalarak 490 oldu.

Ülke genelindeki düşüşe rağmen başkent Brüksel bölgesinde yeni vakalarda yüzde 70'ten fazla artış belirlendi.

Belçika genelinde toplam vaka sayısı 82 bin 447, ölüm sayısı ise 9 bin 878 oldu.

Belçikalı yetkililer, kayıtlardaki ölüm sayısının güncellendiğini, özellikle salgının ilk döneminde bakımevlerinde kalırken hayatını kaybeden bazı kişilerin ölümlerinin birkaç kez kaydedildiğini açıkladı. Bu nedenle ülkedeki toplam ölü sayısının 121 azaldığı ifade edildi.

Belçika'da salgınla mücadele tedbirlerinin gevşetilmesi ve ardından temmuz ayında yeni hasta sayılarında görülen hızlı artış üzerine hükümet yeniden bazı tedbirleri devreye sokmuştu.