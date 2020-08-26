Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'daki selde ölü sayısı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı selde 70 kişi hayatını kaybetti.
Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Daha önce 45 olarak bildirilen can kaybının 70'e ulaştığı kaydedildi.
Etiketler: sel pervan AfganistanSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:43
Son Haberler
- 14:23
- 14:19
- 14:14
- 14:22
- 14:09
Sıradaki Haber
COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz