Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 24-30 Temmuz haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 490,7'ye çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 68'lik artışa tekabül ettiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla Belçika'da bugüne kadar COVID-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 69 bin 849 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da günlük ortalama yüzde 60 artarak 24'e yükseldi.

En fazla vakanın Anvers kentinde tespit edildiği, Flaman kentini Brüksel ve Liege'in takip ettiği ifade edildi.

Belçika'da COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 9 bin 845 kişi hayatını kaybetti.