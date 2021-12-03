Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre, okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokullar, Noel tatilinden bir hafta önce, kapanacak. Ortaokullar ise hibrit düzene geçecek.

6 Aralık'tan itibaren 6 yaşından büyük öğrenciler maske takmaya başlayacak. 200 kişilikten fazla etkinlikler yasaklanırken bu sayının altındaki etkinliklerde Güvenli COVID-19 Belgesi ve maske takılması gerekecek.

Maske zorunluluğu getirilmişti

Belçika, 17 ve 26 Kasım tarihlerinde de tedbirleri sıkılaştırmıştı. Maske zorunluluğu geri getirilmiş, haftanın 4 günü evden çalışılması, kafe ve restoranların 23.00'te kapatılması, gece kulüpleri ve diskoların kapanması, özel partilerin yasaklanması, spor müsabakalarına seyirci alınmaması kararlaştırılmıştı.

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Günlük ortalama vaka: 17 bin 862

Belçika'da 26 Kasım- 2 Aralık haftasında günlük ortalama 17 bin 862 vaka görüldü.

Günlük ortalama can kaybı yüzde 44, hastaneye yatırılanların sayısı 317,9 olarak kaydedildi.

11 milyon 400 bin nüfuslu ülkede yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlası tam aşılanmış durumda. Can kayıpları bu nedenle geçen seneye oranla daha düşük.