Belçika'da bir apartmanda çıkan yangında en az 6 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Anvers'in Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı apartmanda yerel saatle 09.50 sıralarında yangın çıktı.

Anvers polisi sözcüsü Kim Bastiaens, Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonuna yaptığı açıklamada, yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bastiaens, yangının apartmanın zemin katında başladığını ancak nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Anvers İtfaiyesi, 200'den fazla kişinin yaşadığı binada tahliye çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Anvers İtfaiyesi Sözcüsü Marie De Clercq, yangının henüz kontrol altına alınamadığını, 10'dan fazla itfaiye aracının yangına müdahale etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

"Tıbbi Müdahale Planı" devreye alındı

Ülkede, acil sağlık hizmetlerinin normal kapasitesini aşması beklenen olaylarda başvurulan "Tıbbi Müdahale Planı" devreye alındı.

Plan kapsamında, yaşanan olayla mücadele için ek ambulanslar ve Kızılhaç ekipleri gibi ilave tıbbi ve lojistik kaynaklar sağlanıyor.

Ayrıca, acil servis birimlerinin aşırı yük altında kalmaması için yaralılar farklı hastanelere sevk ediliyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenler dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi, tahliye edilenlere destek mesajı verdi ve yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.