Belçika'da binlerce kişi emeklilik reformunu protesto etti

Belçika'nın çeşitli kentlerinden gidip Merkez Tren Garı yakınında toplanan ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, emeklilik reformunu eleştiren pankart ve dövizler taşıdı.

Protestoya katılanların sendikalarını temsil eden renk giysi ve flamaları dikkat çekti.

Sağanak yağışa rağmen düzenlenen ve birkaç saat devam eden yürüyüşte protestocular, hükümete emeklilik şartlarının düzeltilmesi çağrısı yaptı.

Protestocular, hükümetin emeklilik yaşını yükselten ve kıdem tazminatlarını değiştiren düzenlemesine tepki gösterdi.

Protesto nedeniyle toplu taşımada aksamalar yaşandı. Brüksel'de metro, tramvay ve otobüs seferleri büyük ölçüde kesintiye uğradı.

Kaynak: AA