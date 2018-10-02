Avrupa Adalet Divanından kişisel iletişim bilgilerine erişim onayı

Avrupa Adalet Divanı (ECJ), vatandaşların telekom şirketleri tarafından saklanan kişisel bilgilerine "gizlilik haklarını ciddi biçimde ihlal etmemek kaydıyla" ulaşılabileceğine hükmetti.

Mahkeme, suçların soruşturulması esnasında kişilerin telekom şirketleri tarafından saklanan adresleri, telefon numaraları gibi temel bilgilerine erişebileceği yönünde karar verdi.

Bununla birlikte kararda, temel gizlilik haklarının ihlal edilemeyeceği de belirtildi.

Mahkeme karar metninde "Söz konusu verilere erişim, bu suçların 'ağır' olarak tanımlanması gerekmeksizin, 'cezai suçları' önlemek, soruşturmak ve kovuşturmak amacıyla genellikle haklı görülebilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA