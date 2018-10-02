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Türk Kızılayı ve BM'den İdlib'e 20 tırlık insani yardım

Türk Kızılayı ve BM tarafından İdlib bölgesine 20 tır yardım gönderildi.

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Türk Kızılayı ve BMden İdlibe 20 tırlık insani yardım

Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 3 tır yardım, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine götürüldü.

İçerisinde 11 bin gıda kolisi, 9 bin konserve, 2 bin 100 battaniye ve 4 ton içme suyunun yer aldığı yardımlar, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktadan Suriye'deki araçlara yüklendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da Suriye'nin İdlib kentine 17 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, yardım, türk kızılayı, BM
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