Baltık Denizi'nde 335 kişiyi taşıyan feribotta patlama

Kaliningrad şehrinin 135 kilometre açığında, uluslararası sularda seyir halinde olan Danimarka merkezli DFDS SEAWAYS şirketine ait "The Regina Seaways" adlı yolcu feribotunda yangın çıktı.

Almanya'nın Kiel şehrinden Litvanya'nın Klaipeda şehrine yolcu taşıyan feribotta çıkan yangının patlama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Rus ve Litvanyalı kurtarma ekipleri feribota ulaşmak üzere yola çıkarken, bir kurtarma helikopterinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yolcular arasında yaralanan bulunmadığı, gemidekilerin tahliyesi için hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Litvanya ordusu yardım için helikopter gönderdi

Litvanya ordusundan yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde 335 kişiyi taşıyan feribotun makine dairesinde gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Feribotun yardım çağrısı yaptığı, Litvanya ordusunun feribota yardım için bir helikopterini gönderdiği, gerekirse 2 helikopteri daha göndemek üzere hazır beklettiği açıklandı.

Kaynak: AA, Reuters