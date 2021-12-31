Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika'da binada doğal gaz patlaması: 1 yaralı, 8 kayıp
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'nın Hollanda sınırı yakınındaki Turnhout kasabasında bir binada doğal gaz nedeniyle yaşanan patlamada en az 1 kişinin yaralandığı, 8 kişiden ise haber alınamadığı açıklandı.
Belçika basınına göre, sabah erken saatlerde 4 katlı bir apartmanın en üst katında patlama oldu. Patlamada binanın duvarları çöktü.
İtfaiye yetkilileri, binanın yıkılma tehlikesinin bulunduğunu söyledi.
Turnhout Belediyesine bağlı polis yetkilileri ise patlamadan sonra binada yaşayan 4'ü çocuk 8 kişiden haber alınamadığını açıkladı.
Enkazın altında 1 kişiye ulaşıldığı, 1 kişinin ise yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Enkaz altındaki kişinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Patlamadan etkilenen dairelerde 10 kişinin yaşadığı, polisin patlama sırasında binada kimlerin bulunduğunu tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.
Etiketler: Belçika
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