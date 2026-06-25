Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.06.2026 10:52

Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi

Belçika'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Liege ve Limburg kentlerinde yarın için en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildi.

Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), 26 Haziran'da ülkenin doğusunda hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Aşırı sıcak nedeniyle Liege ve Limburg'da cuma günü boyunca kırmızı alarm uygulanacağı belirtilen açıklamada, ülkenin geri kalanında ise en az cumartesi gününe kadar turuncu alarmın devam edeceği ifade edildi.

Kırmızı alarm kapsamında belediyeler ve sağlık kurumları sıcak hava eylem planlarını devreye alırken, yaşlılar ve yalnız yaşayan kişilerin durumlarının kontrol edilmesi, bakım evlerinde ek tedbirlerin uygulanması, açık havada çalışanların korunmasına yönelik önlemlerin artırılması ve vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Belçika genelinde bugün sıcaklıkların 33 ile 38 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Gece sıcaklıklarının da olağanüstü yüksek seyrettiği Belçika'nın büyük şehirlerinde sıcaklık sabahın erken saatlerinde dahi 25-27 derecenin altına inmiyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı okul ve kreşlerde saatler yeniden düzenlenirken demir yolu ulaşımında sıcaklığa bağlı aksamalar oluyor.

Öte yandan, Brüksel'in Uccle belediyesinde 24 Haziran'da 34 derecelik sıcaklık ölçülmesiyle 1976 yılına ait rekor da kırılmış oldu.

Meteoroloji uzmanları, gelecek günlerde sıcaklıkların daha da yükselmesinin beklendiğini, haziran ayı için yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini, ülke tarihinin en sıcak haziran günü ile en sıcak gece ve haftasının yaşanabileceğini belirtiyor.

ETİKETLER
Belçika Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Dünyanın farklı bölgelerinde son 24 saatte 4 büyük deprem meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
ASELSAN, süper iletken kuantum işlemci birimi geliştirecek
11:25
İletişim Başkanı Duran'dan Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı
11:15
Bilim insanları, "pamuk şekerinden daha düşük yoğunluktaki en büyük iki ötegezegeni" keşfetti
11:30
Bakan Gürlek: 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık
11:13
EGO otobüsünün kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı
11:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya destek mesajı
Çanakkale Boğazı'ndaki savaş batıklarını koruma altına alma çalışmaları başlatıldı
Çanakkale Boğazı'ndaki savaş batıklarını koruma altına alma çalışmaları başlatıldı
FOTO FOKUS
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ