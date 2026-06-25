Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), 26 Haziran'da ülkenin doğusunda hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Aşırı sıcak nedeniyle Liege ve Limburg'da cuma günü boyunca kırmızı alarm uygulanacağı belirtilen açıklamada, ülkenin geri kalanında ise en az cumartesi gününe kadar turuncu alarmın devam edeceği ifade edildi.

Kırmızı alarm kapsamında belediyeler ve sağlık kurumları sıcak hava eylem planlarını devreye alırken, yaşlılar ve yalnız yaşayan kişilerin durumlarının kontrol edilmesi, bakım evlerinde ek tedbirlerin uygulanması, açık havada çalışanların korunmasına yönelik önlemlerin artırılması ve vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Belçika genelinde bugün sıcaklıkların 33 ile 38 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Gece sıcaklıklarının da olağanüstü yüksek seyrettiği Belçika'nın büyük şehirlerinde sıcaklık sabahın erken saatlerinde dahi 25-27 derecenin altına inmiyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı okul ve kreşlerde saatler yeniden düzenlenirken demir yolu ulaşımında sıcaklığa bağlı aksamalar oluyor.

Öte yandan, Brüksel'in Uccle belediyesinde 24 Haziran'da 34 derecelik sıcaklık ölçülmesiyle 1976 yılına ait rekor da kırılmış oldu.

Meteoroloji uzmanları, gelecek günlerde sıcaklıkların daha da yükselmesinin beklendiğini, haziran ayı için yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini, ülke tarihinin en sıcak haziran günü ile en sıcak gece ve haftasının yaşanabileceğini belirtiyor.