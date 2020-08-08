Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Avrupalı bazı ülkelerin silah ambargosu uyguladığı Suudi Arabistan, bu kez Yemen'de işlediği savaş suçlarıyla gündemde.

İnsan hakları savunucusu 4 sivil toplum örgütü, Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin 6 lisansın iptalini istedi.

Belçika Danıştayı başvuruyu yerinde bularak, Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a silah satışlarına imkan tanıyan bazı lisansları askıya aldı.

Söz konusu lisanslar, Belçika'nın güneyindeki Valon Bölgesinin Başbakanı Elio Di Rupo tarafından Temmuz başında onaylanmıştı.

Silah üreticisi 2 şirket, Suudi askerlere Fransa'nın kuzeydoğusunda bir tesiste silah eğitimi vermekle de eleştiriliyor.

İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'de savaş suçu işlediğini, ayrıca bu ülkeye satılan silahların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali bulunduğunu savunuyor.