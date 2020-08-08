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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, merkez üssü, Turfan kentine bağlı Toksun ilçesi olan depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Bölgedeki Urumçi, Korla ve Çangci gibi çeşitli yerlerde de hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Sincan Uygur Özerk Bölgesi çin deprem deprem haberSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:06
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