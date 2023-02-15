Anvers'in Berchem bölgesindeki yardım toplama merkezine dün gece giden Başbakan De Croo, burada bulunan Türklerle bir araya geldi.

Belçika Başbakanına Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen eşlik etti.

Ziyareti hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan De Croo, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kişilerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Belçika'daki Türk toplumunun Türkiye'deki yakınları ve dostları için endişeli olduğunu ifade eden De Croo, Türklerin, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek üzere harekete geçtiğini, bundan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

De Croo, yardım toplama merkezinde çalışan Türklerle çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı.