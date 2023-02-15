Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine sabah baskınlar düzenledi.

Baskınlarda 20 Filistinli gözaltına alındı.

-ahudi yerleşimcilerden saldırı

Öte yandan bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus'ta Filistinliye ait bir aracı yaktığı belirtildi.

Filistin hükümetine bağlı Batı Şeria'daki Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, Yahudi yerleşimcilerin, Nablus'un güneyindeki Urif köyünün Es-Safafir bölgesine saldırdığını söyledi.

Yerleşimcilerin Filistinli Racih Hüseyin Es-Safadi'ye ait aracı ateşe verdiklerini ve bir evin pencerelerine taş attıklarını ifade eden Dağlas, saldırıyı kınayarak, Filistinlilere koruma sağlanması için "uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve İsrail güçlerinin baskınları

Filistin resmi verilerine göre, 2023 yılında yerleşimcilerin saldırılarında artış görüldü. Buna göre Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da ocak ayında 130 saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik baskınlarına katılan, Filistinlilere ve mallarına doğrudan saldıran Yahudi yerleşimciler, 2022 yılında 1187 saldırı gerçekleştirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri de çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.