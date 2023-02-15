Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lufthansa'nın uçuşlarında sistem arızası: Gecikme ve iptaller var
[Fotograf: Reuters]
Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da, bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir arızanın uçuşlarda gecikmelere ve iptallere neden olduğu açıklandı.
Alman basınında yer alan haberlerde, bilgisayar sistemlerinde yaşanan arızanın nedeninin, inşaat çalışmaları sırasında hasar gören bir kablo olduğu belirtildi.
Arıza uçuş iptallerine neden olurken, yolcular ve uçaklar, Frankfurt ve Münih gibi Almanya'nın 7 büyük havalimanlarında beklemek zorunda kalıyor.
Arıza Lufthansa'nun tüm uluslararası hava trafiğini etkilerken, Frankfurt Havalimanı'na inişler durduruldu.
Lufthansa Grup bünyesinde bulunan Brussels Airlines, Austrian Airlines ve Eurowings'in de söz konusu arızadan etkilendiği belirtiliyor.
Genel merkezde kriz ekibi kuran Lufthansa yönetimi, sorunu çözmek için yoğun şekilde çalışıyor.
Etiketler: Almanya
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