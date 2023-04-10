Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 10.04.2023 09:24

BBC ile Twitter arasında 'medya etiketi' gerilimi

BBC, Twitter’ın platformdaki ana hesaplarından birine "hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu” ibaresi eklemesine itiraz etti.

BBC ile Twitter arasında 'medya etiketi' gerilimi

“@BBC” kullanıcı isimli hesapla ilgili sosyal medya platformuyla sorunun bir an evvel çözülmesi adına konuşulduğunu belirten yayın kuruluşu, “BBC bağımsızdır ve bu her zaman böyle olmuştur. Gelirimizi, Britanya halkının ödediği yıllık televizyon ruhsatı ödemeleriyle oluşturuyoruz” dedi.

Konuyla alakalı Twitter’la iletişime geçildi.

İngiltere'de canlı TV yayınlarını izlemek için kanunen zorunlu olan 159 sterlinlik yıllık lisans ücreti, hükümet tarafından belirleniyor.

Ancak ödemeyi ülkede yaşayan haneler yapıyor.

Lisans ücreti ile BBC'nin televizyon, radyo, haber sitesi, podcast ve uygulama gibi hizmetleri fonlanıyor.

ABD medyasında Twitter krizi: NPR'ye devlete bağlı medya etiketi verildi
ABD medyasında Twitter krizi: NPR'ye devlete bağlı medya etiketi verildi

2,2 milyon takipçisi bulunan @BBC hesabında, BBC yayınlarıyla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımlar arasında TV ve radyo programları, podcast’ler, haber ve spor yayınları ile ilgili materyaller var.

Söz konusu ibare, hükümetlere bağlı medya hesaplarıyla ilgili Twitter’ın politikasının anlatıldığı bir bağlantıya da yönlendiriyor.

Birleşik Krallık’ın ulusal yayıncısı olan BBC tüzüğüne göre, kuruluş editöryal karar alma ve yayınları ile hizmetlerin yönetimi konusunda “bağımsız olmak zorunda”.

Twitter, ABD kamu yayıncısı NPR'nin hesabına da aynı ibareyi yerleştirdi.

ETİKETLER
Twitter Elon Musk
Sıradaki Haber
ABD çok gizli istihbaratı sızdıran kaynağı arıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:36
Brent petrolün varil fiyatı 85,04 dolar
09:38
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
09:42
Hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı
09:33
İstanbul'da bin 500 yıllık yer altı dehlizi bulundu
09:31
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
09:42
Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
15 ile toz taşınımı uyarısı
15 ile toz taşınımı uyarısı
FOTO FOKUS
Meksika’da 3 katlı bina yıkıldı
Meksika’da 3 katlı bina yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ