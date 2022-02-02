Bakan Gerog Eisenreich, Bavyera Eyalet Meclisi'nde, Münih ve Freising Başpiskoposluğu'nda yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin 20 Ocak'ta yayımlanan raporu değerlendirdi.

Savcılığın, kişilerin unvanına ve kurumların konumuna bakılmaksızın soruşturma yaptığını belirten Eisenreich, her eylemin uygun şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

"Kimse kanunların üstünde değil"

"Bavyera'da kimse kanunların üstünde değil, kimse" sözlerini söyleyen Eisenreich, Münih Savcılığı'nın şu an kilise yetkililerinin suçlandığı 42 olayı incelediği bilgisini paylaştı.

Eisenreich, olası başka mağdurların suç duyurusunda bulunmalarını, suç işlendiği yönünde bilgisi olanların da ilgili mercilere bilgi vermesini istedi.

Katolik kilisesindeki taciz skandalının toplumu sarstığını belirten Eisenreich, din adamlarının konumlarını istismar ederek mazur görülemeyecek suçlar işlediğini anlattı.

Kilisenin de ağır hatalar yaptığını, olayların aydınlatılmasında başarısız kaldığını ifade eden Eisenreich, kilisenin şeffaf olmasını talep etti.

497 taciz vakasının gerçekleştiği rapor edildi

Münih ve Freising Başpiskoposluğu'nun kilisedeki cinsel istismarı araştırmak için görevlendirdiği Westpfahl Spilker Wastl adlı avukatlık şirketinin hazırladığı ve 20 Ocak'ta yayımladığı raporda, 1945-2019 yıllarında Münih ve Freising Başpiskoposluğu'na bağlı kiliselerde en az 497 taciz vakası gerçekleştiği, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi.

Mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocukları oluştururken 68 çocuğun ise kimliği belirlenemedi. Olaylardan etkilenenlerin çoğunu 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.

173 rahibin suçlamalarla bağlantılı olduğu düşünülüyor

Uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 kişi olduğu belirtildi.

Raporda Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16'ncı Benediktus, Münih Başpiskoposu olduğu dönemde 4 olaya ilişkin harekete geçmeyerek istismarın üstünü örtmek ve doğruları söylememekle suçlandı.

Ayrıca raporda Münih ve Freising Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx’a yönelik 2, eski Başpiskopos Kardinal Friedrich Wetter'e yönelik de 21 olayla ilgili suçlamalar bulundu.